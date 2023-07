Naruto: i 9 cercoteri, la classifica dal più debole al più forte!

Dopo aver scoperto chi sono i personaggi più odiati di Naruto, oggi andiamo svelare i cercoteri più forti nel mondo di Kishimoto.

9 Shukaku: grandissima resistenza e manipolazione della sabbia sono il simbolo di questo tasso. In linea con Gaara, è spietato e rancoroso, tutto causato non dalla sua natura intrinseca, ma dal disprezzo degli altri nei suoi confronti;

8 Matatabi: fuoco e velocità sono le principali caratteristiche del gatto di fiamme: è infatti il più rapido tra i cercoteri. A differenza della propria forza portante, Yugito Nii, è gentile e dolce;

7 Isobu: nell'ambiente acquatico è il più forte tra tutti i cercoteri, ma dovendo considerare come campo di battaglia abituale la terra ferma, si attesta solo in settima posizione. Docile e premuroso, la sua forza portante era il 4° Mizukage Yagura Karatachi. Il suo potere è la manipolazione di coralli e acqua;

6 Son Goku: ispirato al leggendario protagonista di Viaggio in Occidente, caratterialmente e fisicamente è simile a Shukaku. Indisponente verso gli umani per i medesimi motivi, il taijutsu è il suo pane quotidiano. La sua forza portante era il ninja del villaggio della roccia Roshi;

5 Kokuo: un ibrido cavallo/delfino posseduto da Han. Pacifista, decide, dopo la grande guerra ninja, di vivere in una foresta per sfuggire ad ogni conflitto. Usa diverse arti ed è dotato di un'incredibile potenza. Ha una straordinaria forza di volontà, tanto da riuscire ad opporsi al volere di Tobi quando questi diventa la sua forza portante;

4 Saiken: cercoterio appartenuto al ninja della Nebbia Utakata, la lumaca gigante usa tecniche basate sul rilascio della sua bava appiccicosa. Lento rispetto agli altri cercoteri, è molto resistete e sopporta senza troppi problemi agli attacchi di Kurama;

3 Chomei: il sette-code, appartenuto a Fu, ha un grande rapporto d'amicizia con il proprio portatore, prima della sua morte. Basato su vari insetti e coleotteri, tra cui la cavalletta e il cervo volante, la maggior parte delle sue tecniche hanno a che fare con la manipolazione del vento. Nonostante l'apparenza è molto resistente ed è l'unico tra i cercoteri a poter volare.

2 Gyuki: come non dimenticare il duello tra il toro-polipo, Killer B e Sasuke. In grado di contrastare facilmente l'Amaterasu, riesce a opporsi a due cercoteri contemporaneamente senza sforzi. Potendo usufruire del chakra di B, può mettere in pratica qualsiasi genjutsu tranne lo Tsukuyomi Infinito.

1 Kurama: la volpe a nove-code, il più forte (viene addirittura detto che riesca ad uccidere un altro cercoterio con una sola zampata) e intelligente tra i cercoteri, il demone dentro Naruto, l'unico che riesce ad utilizzare la Modalità Baryon. Dopo aver distrutto il Villaggio dela Foglia, tutti conosciamo l'evoluzione caratteriale di Kurama, un demone che assieme al suo portatore è diventato ormai un'icona.

Una classifica per certi versi scontata, ma questo ha voluto Kishimoto. Più sono le code, maggiore è la forza. Resta comunque interessante ripercorrere le peculiarità deile varie bestie e i loro punti di forza. E voi cosa ne pensate di questa classifica? Ricordavate tutti i cercoteri?