Naruto: l'abilità di Sasuke dopo il time skip in un impeccabile cosplay

Sasuke Uchiha è un personaggio enigmatico, uno dei più tormentati della serie Naruto che pur coprendo il ruolo di rivale e amico nella serie originale, in Shippuden arriva quasi a ricoprire il ruolo di antagonista essendo strato addestrato da Orochimaru, in perfetta contrapposizione a Naruto e Sakura addestrati dagli altri due Sannin della Foglia.

Guidato dalla vendetta e dalla volontà di uccidere suo fratello maggiore Itachi Uchiha, membro dell’organizzazione conosciuta come Akatsuki, Sasuke si lascia catturare metaforicamente da Orochimaru, e grazie ai suoi insegnamenti arriva a padroneggiare tecniche pericolose, che unite al suo arsenale dovuto al sangue Uchiha lo rendono a mani basse uno dei migliori ninja della storia.

La varietà di tecniche a sua disposizione, così come l’arte oculare dello Sharingan, e l’abilità dimostrata anche con la spada, rendono Sasuke uno dei combattenti più completi dell’opera di Kishimoto, ed è questo che l’appassionato @rukochiii ha voluto sottolineare nella sua personale interpretazione dell’ultimo degli Uchiha, nel cosplay che potete vedere nel post in calce.

Mostrato mentre si prepara a scattare con la spada pronta nella mano destra e lo Sharingan attivo, Sasuke è stato rappresentato al meglio in questo cosplay. I dettagli dei vestiti sono impeccabili, e l’espressione concentrata e decisa rende ancora più credibile l’interpretazione generale. In conclusione, ecco 5 personaggi rappresentati meglio nell’anime di Naruto rispetto al manga, e ad un’illustrazione speciale di Naruto per il Jump Festa 2024.