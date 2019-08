Naruto e Adidas si uniscono in una collaborazione per dare vita alle scarpe di Kakashi

Mentre nell'Area 51 si preparano al raid dei Naruto Runners, in Germania nella sede dell'Adidas si inizia a lavorare sul nuovo paia di sneakers da immettere sul mercato. L'ultima collaborazione tra l'azienda di scarpe e il franchise di Masashi Kishimoto saranno delle calzature perfette per dei veri ninja.

In realtà, l'Adidas è sempre stata un'azienda sul pezzo, sempre in grado di restare aggiornata sulle passioni dei suoi consumatori, approfittandone ogni qualvolta fosse possibile per sponsorizzare il proprio marchio con le più spettacolari collaborazioni. Nonostante questo misterioso paia di scarpe non sia ancora stato annunciato, gli insider hanno rivelato che quest'ultime sono frutto di un'ispirazione a Kakashi, da cui la collaborazione prende vita.

Veramente un'idea in bilico tra genialità e follia, ma che consentirà agli appassionati di indossare un famoso marchio con a tema il proprio anime preferito. La notizia, inoltre, acquisisce anche maggiori rilievo soprattutto ora che Planet Manga ha finalmente diffuso una data di uscita per Samurai 8 in Italia, la nuova opera e ultima fatica di Masashi Kishimoto, famosissimo sensei e creatore della storia di Naruto.

Kakashi è da sempre uno dei beniamini degli appassionati del franchise, per cui il suo modello non stupisce particolarmente, ma resta comunque un caso curioso e importante, in quanto una collaborazione tra una multinazionale e un'opera nipponica. E voi, invece, cosa ne pensate del paio di scarpe che potete ammirare in un primo render qua sotto?