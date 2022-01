Naruto: gli Akatsuki diventano dei teppisti giapponesi negli splendidi disegni di Kebbbbin

L'Akatsuki è una delle organizzazioni criminali più iconiche nel mondo dei manga. Itachi e Kisame hanno lanciato il logo della nuvola rossa con contorno bianco e sfondo nero, un'immagine rimasta ormai nell'immaginario collettivo di chi ha seguito Naruto. In pochi sono stati gli altri gruppi a ottenere così tanto rispetto e affetto.

I membri dell'Akatsuki di Nagato sono stati vari, tutti con storie particolari alle spalle a causa della violenza che divampava in ogni angolo del mondo ninja di Naruto. Guerre, carestie, tradimenti e violenza e tutti i problemi derivanti hanno reso la vita difficile ai ragazzi del Villaggio della Pioggia e non solo.

Come sarebbero stati nella vita vera? Forse non avrebbero avuto condizioni migliori, o almeno è così che li immagina Kebbbbin. L'illustratore e fan di Naruto ha pensato a come sarebbero stati i membri dell'Akatsuki nel Giappone odierno, rendendoli così non più criminali ricercati bensì studenti teppisti. Sono tanti i manga di riferimento per questo genere yankee talvolta dimenticato, ed eccoli lì tutti con le divise portate in modo raffazzonato, mazze chiodate e altri elementi che ricordano le caratteristiche con cui li abbiamo visti in Naruto, ma con un altro fascino.

Grazie a un altro fan, gli Akatsuki sono diventati anche Espada in questo disegno.