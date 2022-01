Naruto: quale sarebbe l'allineamento di Naruto in Dungeons & Dragons?

Una delle analisi più interessanti da condurre riguardo i personaggi degli anime, ma anche di film, serie tv e fumetti, riguarda il concetto di allineamento basato sulle nove opzioni adottate in giochi di ruolo quali Dungeons & Dragons e simili. Considerando la serie Naruto vediamo in quale definizione rientrerebbe il protagonista.

Spiegando brevemente in cosa consiste questo concetto in D&D, vi basta immaginare due assi, uno che va da “buono” a “malvagio”, e l’altro da “legale” a “caotico”, per poi sovrapporne i risultati ottenendo l’allineamento. Inoltre, qualora il valore assegnato si trovasse nella zona centrale dell’asse considerato si parlerebbe di “neutrale”. Partendo da questi presupposti, e analizzando da vicino i comportamenti e le azioni di Naruto in svariate occasioni, potremmo affermare che il ninja di Konoha sia caotico buono. Ora entriamo nel dettaglio di questa definizione.

I personaggi appartenenti alla sfera caotico buono sono spesso delle figure eroiche che agiscono per il bene altrui, ignorando spesso le regole imposte dalla società e dalle istituzioni. Vengono spesso considerati dei vigilanti o figure solitarie guidate dai propri valori, quali libertà, indipendenza, e altruismo. Ovviamente appaiono come anti conformisti e nelle maggioranza dei casi sono visti negativamente dalle autorità.

All’inizio della serie Naruto è un caotico neutrale, in quanto l’isolamento dovuto alla sua natura di contenitore della Volpe, lo rende vittima della solitudine e alimenta il suo astio nei confronti di Konoha. Solo dopo essere entrato a far parte del Team 7 al fianco di Sasuke e Sakura, e seguendo gli insegnamenti di Kakashi, Naruto si aprirà e crescerà seguendo la sua indole buona, mantenendo il suo stile unico, e decisamente non in linea con le norme sociali. Diventando Hokage tuttavia, il personaggio subisce un’ulteriore evoluzione, inserendosi nel range legale buono, in quanto deve rispettare le regole e le maniere imposte dalla sua posizione.

