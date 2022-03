Naruto: quale sarebbe l'allineamento di Orochimaru in Dungeons & Dragons?

Tra i personaggi più controversi dell’universo di Naruto si trova Orochimaru, antagonista principale della prima parte della serie, uno dei tre Sannin della Foglia al fianco di Jiraiya e Tsunade, nonché traditore del villaggio ed ex membro dell’organizzazione criminale conosciuta come Akatsuki.

Risulta quindi complicato descrivere in breve Orochimaru, per questo è interessante cercare di analizzarlo adottando il sistema dell’allineamento usato in alcuni dei giochi di ruolo più famosi del mondo, tra cui Dungeons & Dragons. Senza grandi difficoltà un giocatore o un master di D&D potrebbe definire Orochimaru come un personaggio di allineamento neutrale malvagio, per la sua imprevedibilità in molte situazioni, e soprattutto perché non agisce caoticamente ma calcolando attentamente ogni sua mossa.

L’essere neutrale infatti permette di agire sia seguendo che infrangendo le regole, dipende tutto da cosa conviene fare per raggiungere i propri obiettivi. Questo rende i neutrali malvagi persone profondamente egoiste, che non apprezzano un ordine troppo rigido delle istituzioni. In determinare circostanze possono arrivare a tradire, rubare, uccidere o manipolare gli altri semplicemente perché è conveniente.

Per ottenere l’immortalità, Orochimaru è stato abbastanza legale, per rispettare i termini del gioco di ruolo, da creare un villaggio segreto, il Villaggio del Suono, con numerosi seguaci e fedeli, ma altrettanto caotico da sacrificare chiunque fosse necessario per raggiungere l’obiettivo. Dopotutto la sua visione del mondo si basa sulla distruzione, considerata da lui l’unico vero motore per il miglioramento. Cosa ne pensate di questa analisi di Orochimaru? Ditecelo nei commenti.

