Naruto: l'amicizia tra Kakashi e Obito nel video di Jump e Kana-Boon

Negli ultimi mesi sono state molte le iniziative proposte da Shueisha e Shonen Jump per celebrare i 20 anni dell’anime di Naruto, e dopo l’ultima, grande, sorpresa della storia one-shot interamente dedicata a Minato Namikaze, ecco arrivare un nuovo video realizzato in collaborazione col gruppo Kana-Boon.

In attesa di scoprire come evolverà la storia del sequel, Boruto, il cui ritorno è atteso sulle pagine di V-Jump il 21 agosto 2023, i diversi espedienti commemorativi continuano a far riferimento al passato della serie, alle origini del Team 7 del villaggio della Foglia, formato da Naruto, Sakura e Sasuke, ma anche del Team guidato proprio da Minato Namikaze, di cui facevano parte Rin, Kakashi Hatake, e Obito Uchiha.

Proprio agli ultimi due, diventati grandi amici, è stato dedicato il video riportato in cima alla pagina. Presentando come un ricordo di Kakashi mentre osserva il cielo notturno ricoperto di stelle, il video potrebbe essere annoverato tra le migliori sigle d’apertura dell’anime con molta facilità. Il video non è incentrato esclusivamente sul legame tra Kakashi Hatake, ma presenta piuttosto la centralità dell’amicizia nelle ultime generazioni dei ninja di Konoha, arrivando ai due grandi personaggi della serie principale, Naruto e Sasuke.

A rendere il tutto più emozionante e frenetico è stato il pezzo Silhouette del gruppo giapponese Kana-Boon, che molti di voi ricorderanno tra le opening theme più popolari dell’anime. Aspettiamo le vostre opinioni sul video nei commenti. In conclusione, vi lasciamo ripercorrere 5 momenti chiave nell’amicizia tra Naruto e Sasuke, e all’ipotesi che Kishimoto abbia in programma nuovi progetti.