Naruto e l'amicizia che lo lega a Sasuke nel nuovo trailer PV per l'anniversario

Mentre la storia del Villaggio della Foglia prosegue con la serializzazione di Boruto: Two Blue Vortex, Naruto ha recentemente celebrato il ventesimo anniversario dell'adattamento animato marchiato Studio Pierrot. I festeggiamenti proseguono con un nuovo filmato speciale sui due ninja più forti dell'opera di Masashi Kishimoto.

Il 20° anniversario dell'anime di Naruto ha portato al rilascio di un one-shot speciale su Minato Namikaze attraverso il quale abbiamo potuto scoprire le origini e la creazione del Rasengan. Il piatto forte delle celebrazioni sarebbe dovuto arrivare a settembre 2023, mese in cui era prevista l'uscita degli episodi speciali e inediti di Naruto. La trasmissione di queste puntate originali è purtroppo slittata a data da destinarsi, ma un particolare progetto animato sta intrattenendo il fandom di appassionati in queste ultime ore.

Il 10/10 di ogni anno i fan festeggiano il compleanno di Naruto Uzumaki, celebrato attraverso un video speciale pubblicato da Shonen Jump. Questo filmato era tuttavia solamente il primo di tre appuntamenti promozionali.

Il secondo trailer di Shonen Jump per il compleanno di Naruto Uzumaki mette in evidenza il legame d'amicizia del protagonista con Sasuke Uchiha. Nella clip in calce all'articolo possiamo osservare alcuni dei momenti chiave dell'amicizia tra Naruto e Sasuke, dall'infanzia solitaria e dolorosa, ai giorni felici trascorsi nel Team 7, alle mille battaglie e fino all'incontro finale. Argomento del terzo video PV, in uscita il 12/10, è il Rasengan.