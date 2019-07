Naruto: ammiriamo un incredibile cosplay di Temari

Molti di voi ricorderanno che la prima volta che abbiamo visto i ninja del Villaggio della Sabbia nell'opera di Masashi Kashimoto, Naruto, questi avevano il ruolo di antagonisti. Durante gli esami di selezione dei Chunin, il comportamento di Naruto e i ninja di Konoha erano riusciti a cambiare il comportamento di alcuni di loro, tra cui Temari.

Armata del suo ventaglio giganti, una fan di Naruto ha portato in vita la kunoichi del Clan del Kazekage, Temari, in un meraviglioso cosplay che potete ammirare in calce alla notizia. La cosplayer conosciuta su Instagram come Shirogane_Sama, ha condiviso la sua interpretazione del personaggio, che risulta azzeccata in ogni dettaglio.

Come accennato in precedenza, Temari Nara è apparsa per la prima volta durante gli esami di selezione dei Chunin insieme ai suoi fratelli Kankuro e Gaara, dove ha sconfitto sia Ten Ten che Shikimaru. Mentre i due villaggi allentavano le loro tensioni, Temari iniziò ad avvicinarsi sempre di più a Shikimaru, per unirsi infine durante l'arco narrativo alla ricerca di Sasuke, che vide Ochimaru tentare di usare il giovane Uchiha come suo nuovo corpo.

Dopo la fine della serie Naruto: Shippuden e la quarta guerra mondiale ninja, Temari ha espresso il suo amore per Shikimaru e i due si sono sposati. Dopo aver avuto un figlio di nome Shikadai, Temari continua a vivere con Shikimaru a Konoha e ha assistito suo figlio negli allenamenti, quando è arrivato il momento di sostenere gli esami dei Chunin.

Infine, vi ricordiamo che di recente è stata svelata la sinossi dell'episodio 117 di Boruto: Naruto Next Generations, mentre in Giappone è stato allestito un treno a tema Naruto x Boruto.