Naruto, ammiriamo un meraviglioso ed emozionale cosplay di Haku e Zabuza.

Con il manga che si appresta a compiere i 20 anni di anniversario, Naruto resta una delle opere che ha lasciato il proprio marchio all'interno della community nipponica. Un titolo grandioso, divenuto celebre grazie a una storia che sin dalle prime saghe ha avuto qualcosa di importante da raccontare.

Dopotutto, è ancora vivida dentro ciascuno di noi il ricordo di Haku e Zabuza, due dei primi anti-villain dell'anime che resero indimenticabile quell'arco narrativo. Non tanto per l'epicità manifestata dai primi sintomi della Volpe a Nope Code o per il primo inaspettato gesto di Sasuke, ma per via di una storia intensa e profonda, culminata in un gesto ricco di emotività.

Ed è proprio quell'esatto momento che chichirockwell, celebre cosplayer, tenta di proporre la propria personale interpretazione della scena. Nel meraviglioso set di foto che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, è possibile vedere con forte pressione la carezza di Zabuza a un'appena defunta Haku, con una delicatezza divenuta virale sul web. Le foto, infatti, in appena 3 ore hanno raggiunto il migliaio di manifestazioni di apprezzamento, con molti commenti che hanno ringraziato e fatto i complimenti al cosplay.

La community fandom di Naruto è estremamente florida, proprio come dimostra il giocatore di football che ha evocato lo sharingan e il rinnegan di Sasuke, in un meme che ha fatto impazzire gli appassionati.

