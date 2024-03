Naruto: tutte le analogie e le differenze tra la Modalità Eremitica e il Marchio Maledetto

Nel campionario di abilità di cui Masashi Kishimoto ci ha reso conto in Naruto, la Modalità Eremitica e il Marchio Maledetto di Orochimaru hanno occupato sin da subito uno spazio singolare. Entrambi radicano le loro origini in un contesto extra-corporeo, ma ciò che li distingue è la diversa declinazione simbolica a cui li ha sottoposti l'autore.

Ad uno sguardo approfondito, i due jutsu in questione rappresentano gli spettri opposti dell'essere-ninja, proprio perché si caricano di fattori e connotazioni contrarie, anche in faccia alle analogie che li pongono su un piano (più o meno) similare. In ambedue i casi, infatti, chi ne porta i “segni” sul corpo può accedere ad un campionario di mosse e di abilità straordinarie, prorpio perché radicano le loro funzioni in uno spazio extra-corporeo, impossibile da ricondurre a tecniche innate (come abbiamo visto nell'articolo in cui configuriamo lo sharingan come l'arte oculare più simbolica di Naruto) o a jutsu connaturati al chakra del singolo individuo.

In questo senso, sia la Modalità Eremitica che il Marchio Maledetto possono apparire come delle tecniche tanto “gemellari” quanto “antinomiche” proprio perché sviluppano la natura che li contraddistingue a partire da potenzialità estranee alla soggettività dell'individuo, declinandole però in un'ottica (morale, etica e anche fenomenologica) assolutamente contraria. E lo fanno sia nel modo in cui attivano i loro processi – cioè come irradiano il corpo degli utilizzatori – sia per il modo in cui vengono sublimate da chi ne fa uso.

La Modalità Eremitica è equiparabile, in tal senso, ad una fonte di energia naturale: e in quanto tale genera, in chi riesce a controllarla attraverso uno strenuo allenamento (sia fisico, che mentale) sul Monte Myoboku, un potenziale primordiale, che mette in contrapposizione il potenziale energetico dell'ambiente circostante con le singolarità genetiche – quindi relative al chakra – di colui che arriva ad attivarla. E questa “contaminazione”, raggiunta per mezzo di una contiguità ideale tra l'uomo e la natura, si carica di valori positivi, edificanti, proprio perché acquisisce vigore a seconda del grado di equilibrio spirituale esibito dallo shinobi.

Naturalmente, la Modalità Eremitica non è confinabile ai soli poteri dei rospi, ma si estende anche ad altre tipologie di abilità. E alla luce dei crimini più spregevoli di cui si è macchiato Orochimaru in Naruto, l'ex ninja di Konoha non è stato mai in grado di sviluppare la Sennin modo serpentesca – a differenza di Kabuto o Mitsuki – proprio perché nel suo animo non può albergare alcun sentimento positivo. Ecco allora che Orochimaru, in assenza della Modalità Eremitica, ha coniato una diversa tipologia di abilità extra-corporea, in cui è ravvisabile tutta la meschinità o il grado di nefandezze che contraddistingue la sua natura: ovvero il Marchio Maledetto.

In linea con la Modalità Eremitica, anche il Marchio Maledetto innerva, chi ne porta i segni sul corpo, di poteri memorabili, impossibili da sviluppare attraverso il solo allenamento: solamente che a differenza della tecnica portata a sublimazione da Naruto e da Minato, tale maledizione deturpa – e non purifica – il fisico di chi ne è oggetto, portandolo a neutralizzare lo spirito vitale che lo contraddistingue. Caricandosi, in questo modo, di una valenza infausta, nociva, in piena discontinuità con la catarsi a cui la Modalità Eremitica destina chi riesce a coniugare le energie della natura con l'equilibrio del proprio animo.

