Naruto è andato avanti grazie a ONE PIECE: la rivelazione di Masashi Kishimoto

Weekly Shonen Jump è una rivista famosa per aver sfornato tanti capolavori dello shonen nel corso degli ultimi decenni. Oltre Dragon Ball, però, ce ne sono altri tre di nomi che sono riveriti in tutto il mondo. A contribuire alla popolarità della rivista ci hanno pensato i Big Three: ONE PIECE, Naruto e Bleach.

ONE PIECE, iniziato nella seconda metà del 1997 da Eiichiro Oda, divenne immediatamente un successo di proporzioni stellari. Seguì Naruto qualche anno dopo, nel 1999, con Masashi Kishimoto che carburò immediatamente e subito si accattivò diversi lettori, crescendo man mano che la pubblicazione andava avanti. Insieme al Bleach di Tite Kubo, tornato sulla rivista dopo il fallimento di Zombie Powder, hanno scritto una delle pagine più importanti del mondo dei manga.

Ovviamente, gli autori che scrivono sulla stessa rivista spesso tendono a creare un legame di qualche sorta. E in una vecchia intervista, Masashi Kishimoto sottolinea il suo legame con Eiichiro Oda e di come egli l'abbia spronato indirettamente con ONE PIECE. Ecco le sue parole.

"ONE PIECE debuttò circa un anno prima di Naruto, anche se noi abbiamo la stessa età. Eiichiro Oda mi ha battuto in questo. All'inizio ero molto invidioso, eppure, allo stesso tempo, volevo non soltanto essere come lui, ma volevo anche sorpassarlo. In qualche modo penso che, se Naruto è stato in grado di essere pubblicato e diventare un successo, è grazie a ONE PIECE".

E in questo modo, Naruto è riuscito a diventare un manga di successo, diventando un punto di riferimento per tantissimi lettori sparsi in tutto il mondo.