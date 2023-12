Naruto è l'anime più famoso di sempre: Google non lascia spazio a dubbi

Quando il 5 settembre del 2006 sul day-time di Italia 1 cominciò la serie animata di Naruto, furono tantissimi quelli a restare affascinati da quel ragazzino biondo dal carattere giocoso e dal mondo ninja creato da Masashi Kishimoto. Quella serie ci ha fatto innamorare della cultura pop, ma in cambio è tra le più amate di sempre.

L'anime di Naruto ha compiuto il suo 20° anniversario, una ricorrenza celebrata in grande stile e che ci deve ancora condurre verso novità in grande stile. Dopo il one-shot di Naruto su Minato Namikaze, frutto dei risultati del sondaggio globale NaruTop99, un altro grande progetto è in dirittura d'arrivo. Facciamo riferimento alle nuove puntate dell'anime di Naruto, di cui purtroppo si sono perse le tracce da ormai qualche mese.

Questo 2023 è stato dunque piuttosto ricco per gli appassionati, considerando anche l'avvio della serializzazione di Boruto: Two Blue Vortex. A sancire la definitiva incoronazione dell'opera, tuttavia, ci ha pensato Google.

Naruto è famoso per essere parte dei Big 3 di Weekly Shonen Jump assieme a ONE PIECE e Bleach. Quella di Masashi Kishimoto è una delle opere più popolari di sempre, conosciuta in tutto il mondo al pari del leggendario Dragon Ball. Ma se vi dicessimo che Naruto è anche più celebre di questi altri shonen citati?

Per celebrare il 25° anniversario dal lancio di Google, è stato presentato uno speciale minigioco per scoprire le ricerche più frequenti sul motore di ricerca. Naruto risulta essere l'anime più cercato nell'intera storia di Google, anche più di Dragon Ball e gli altri. Un'altra curiosità a tema cultura pop è che Pikachu è il Pokémon più cercato di Google.