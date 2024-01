Naruto, l'anime ha rovinato la Quarta Guerra Ninja?

Naruto Shippuden è l'anime che adatta le parti post time-skip del manga di Naruto. Anche se la trasposizione ha alcuni notevoli meriti e la crescita di personaggi come Sakura è resa ottimamente in Shippuden, fa discutere il modo in cui è stata trattata la parte finale dell'opera, dedicata alla Quarta Grande Guerra Ninja.

Prima di tutto, alcuni fan hanno sottolineato che, pur essendo un lavoro complessivamente buono, l'anime di Studio Pierrot non è riuscito a catturare l'essenza di diverse scene fondamentali. Per esempio, l'utente x @HabibuAbuGoat ha messo a confronto la realizzazione di un'espressione facciale specifica di Obito Uchiha che, mentre nel manga appare profondamente disperato, nell'anime è semplicemente indifferente, vuoto. Per farvi un'idea, potete dare un'occhiata al post di X in calce alla news.

Questo è solo uno dei casi in cui Pierrot ha dimostrato di non aver dedicato abbastanza tempo all'opera, non rendendo giustizia a determinate sequenze. Un altro problema considerevole della Quarta Guerra Ninja versione anime è il ritmo. Pierrot decise di inserire, tra un progresso concreto di trama e l'altro, 18 archi narrativi non canonici, creando alcuni tra i filler peggiori di Naruto.

Pur non essendo andato tutto per il verso giusto, alcuni fan di Naruto hanno comunque difeso Studio Pierrot, poiché c'erano veramente troppe cose importanti da adattare nell'anime e, per questo motivo, il rischio di sbagliare era grossissimo. A questo punto, si può concludere che la saga della Quarta Guerra Ninja non sia stata rovinata da Studio Pierrot. Eppure, con una maggior cura e con dei ritmi di produzione meno forsennati, la produzione avrebbe potuto evitare di animare tutti quei filler, concentrandosi maggiormente sul rendere indimenticabile la parte conclusiva di Naruto.

Cosa ne pensate della Quarta Guerra Ninja nell'anime? Credete sia stato evidente il distacco tra la serie animata e il manga? Fatecelo sapere nei commenti.