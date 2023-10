Naruto: quanti anni passano dall'inizio della storia al finale?

Ma esattamente quanti anni passano dall'inizio alla fine di Naruto? Proviamo a capire assieme quanto tempo ci è voluto nella storia per iniziare e chiudere le vicende del manga di Masashi Kishimoto.

Bisogna subito dire che non abbiamo una timeline ufficiale di tutti gli eventi e soprattutto delle date ad essi associati, tanto per dare un'idea di quando succedono determinate cose rispetto alla storia del manga di Naruto.

Quello che però possiamo fare è basarci proprio sull'età del suo protagonista, che all'inizio del manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto ha dodici anni. Perciò se alla fine del manga Naruto ha circa diciassette anni sono in totale cinque gli anni che passano da quando gli eventi cominciano nel primo volume fino al termine della guerra (senza contare ovviamente il capitolo finale con Naruto adulto e poi ovviamente gli eventi di Boruto, visto che Naruto in quel periodo dovrebbe avere circa trentadue anni).

Quello che non sappiamo quindi con certezza è la lunghezza temporale di determinati eventi durante il manga, con una prima parte che quindi è di meno di due anni e una seconda altrettanto, visto che nel mentre c'è il viaggio di Naruto e Jiraya che porta via circa due anni.

Possiamo quindi mettere sulla linea dei cinque anni tutti gli eventi di Naruto, anche se a conti fatti succedono un mucchio di cose in un lasso di tempo relativamente breve. E voi siete d'accordo con questa timeline o no? Qua intanto ci sono i momenti più scioccanti di Naruto e se volete anche il nostro parere per il one shot di Naruto dedicato a Minato.