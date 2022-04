Naruto: annunciata una collaborazione ufficiale con Jordan

Nonostante Naruto sia terminato da un pezzo, la saga prosegue tuttora sul fronte cartaceo e televisivo nel seguito spinf-off titolato e incentrato su Boruto, il figlio del settimo Hokage. Anche se l'opera magna di Kishimoto si è conclusa, il suo gioiellino continua a racimolare l'interesse di grandi aziende.

L'epopea ninja di Jump, infatti, ha collaborato con brand famosi quali Adidas e Coach, quest'ultimo insieme a Michael B. Jordan. Ad ogni modo, nelle scorse ore è toccato ad un marchio estremamente popolare firmare una nuova collaborazione col capolavoro di Masashi Kishimoto, Jordan.

Attraverso un comunicato congiunto tra l'azienda e Zion Williamson, cestista in NBA per i New Orlean Pelican, le due parti hanno annunciato di aver trovato un accordo con la saga di Naruto per una collaborazione speciale. Attualmente entrambi hanno evitato di fornire anticipazioni circa il contenuto di questa partnership, tuttavia è lecito aspettarsi qualcosa legato al mondo della moda e dell'abbigliamento. Ovviamente, vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità in merito a questa collaborazione ambiziosa.

