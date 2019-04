Naruto, annunciato un nuovo romanzo su Kakashi edito da Shueisha

La casa editrice giapponese Shueisha ha annunciato una serie di romanzi intitolati "Naruto Retsuden", ossia delle biografie dedicate alla serie realizzata da Masashi Kishimoto. Come primo volume della nuova collana verrà pubblicato il prossimo 4 giugno, in Giappone, un romanzo dedicato a Kakashi.

Si intitolerà "Naruto: Kakashi Retsuden: Rokudaime Hokage to Ochikobore no Shōnen", in inglese "Naruto: Kakashi Biography: The Sixth Hokage and the Leftover Boy". A scrivere l'intero romanzo è Jun Esaka, che aveva curato Naruto: Sasuke Shinden, uno dei volumi della serie di light novel realizzata per celebrare il venticinquesimo anniversario della nascita di Jump J Books, etichetta proprio di Shueisha.



Nel romanzo Kakashi si ritrova lontano da casa, in un paese nei pressi di una catena montuosa, alla ricerca del leggendario Saggio dei sei sentieri. Qui scopre che dopo la morte del re del posto, e dopo che sua figlia è diventata regina, il paese non ha più visto la pioggia. Oltre alla figlia, il re ha lasciato anche un figlio, conosciuto come "il ragazzo sopravvissuto" e Kakashi decide di addestrare il ragazzo a diventare un giovane leader.



Jump J Books, come detto, ha già messo in lista una serie di altri romanzi, di cui questo su Kakashi sarà il primo e anche l'unico inserito nel sito ufficiale dell'etichetta.