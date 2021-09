Naruto: la prima apparizione di Itachi Uchiha ricreata nel fedele cosplay di Migo

Uno degli aspetti più importanti della serie originale di Naruto è la presenza di molti personaggi, tutti ben caratterizzati e con un passato particolarmente dettagliato, che torna più volte nel corso della narrazione con interessanti risvolti. In questa definizione si ritrova perfettamente la backstory del ninja traditore Itachi Uchiha.

Sebbene si sia macchiato dello sterminio del suo clan, escludendo Sasuke, Itachi è stato fin dalla sua prima apparizione uno dei personaggi più apprezzati dalla community. Sin da piccolo manifesta uno straordinario talento e propensione verso il combattimento, accompagnati da uno spiccato senso di giustizia. Successivamente entra a far parte della Squadra Speciale ANBU, diventandone il capitano, per poi prendere la decisione che segnerà tutta la sua esistenza.

Il personaggio di Itachi è uno dei più complessi della storia di Kishimoto, poiché si costruisce attorno alla dicotomia luce-ombra, verità-menzogna, dato che entra nell'organizzazione Alba per inabissare il colpo di stato che il suo clan intendeva fare, e liberare in qualche modo Sasuke da questo fardello.

Poco dopo la morte del Terzo Hokage, precisamente durante i funerali, Itachi e Kisame si sono presentati a Konoha, dove sono stati intercettati da Asuma e Kurenai. Si tratta della prima apparizione di Itachi, che inizialmente tiene il volto coperto dal tradizionale cappello giapponese kasa.

Ricreando le pose assunte dal ninja in questa circostanza il cosplayer migo.mir è riuscito a realizzare un'interpretazione convincente di Itachi sotto ogni punto di vista, dai tratti distintivi del design, come la singolare collana, lo Sharingan, e il coprifronte della Foglia con il taglio che lo contraddistingue come traditore. Fateci sapere cosa ne pensate di questo cosplay nella sezione commenti.

Per concludere vi ricordiamo che ThirdEyeStudio ha realizzato uno spettacolare mezzobusto dedicato ad Itachi, e vi lasciamo alla classifica dei ninja più forti alla fine della prima parte di Naruto.