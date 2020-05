Naruto, l'appello dei fan sulle mascherine: fate come Kakashi

Il Coronavirus ha sicuramente cambiato alcune abitudini occidentali, tra cui quella dell'utilizzo delle maschere per limitare i contagi. In Giappone questa pratica invece c'è sempre stata e a dimostrazione ci sono i personaggi di alcuni manga e anime che appaiono in modo fisso con delle mascherine. Tra questi c'è Kakashi Hatake di Naruto.

Quasi nessuno sa davvero come sia Kakashi sotto la maschera, almeno nel mondo di Naruto, dato che l'autore Masashi Kishimoto consentì un breve sguardo al vero volto del ninja in un capitolo speciale. Durante la serie infatti Kakashi non si è tolto la maschera in nessun caso e su questa piccola peculiarità fu basato anche uno degli episodi dell'anime di Naruto.

Ora che l'epidemia di Coronavirus ha conquistato l'occidente tra Europa e USA, i fan del manga e dell'anime di Masashi Kishimoto chiedono a gran voce di fare proprio come Kakashi Hatake. È infatti necessario indossare mascherine per ridurre il contagio, impedendo a chi è un portatore asintomatico di spargere i sintomi a chi gli sta intorno.

E voi state già facendo come Kakashi? Ci sono state tante campagne sia in occidente quanto in oriente sull'utilizzo delle mascherine e del distanziamento sociale. Doraemon ha lanciato la campagna Stay Home, mentre l'autrice di Cells at Work ha pubblicato un disegno contro il Covid.