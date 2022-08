Naruto: apre un hotel dell'anime dedicato al clan Uchiha

Ormai da diversi anni, Naruto è uno dei brand giapponesi più conosciuti. Il manga di Masashi Kishimoto è stato pubblicato per ben 15 anni e quindi ha avuto la possibilità di costruirsi un fandom molto esteso. L'anime e i videogiochi, oltre ai tanti prodotti collaterali, hanno ulteriormente aiutato a consolidare il pubblico e ad allargarlo.

Se da una parte il merchandising si dedica ai box di Naruto, dall'altra emergono iniziative anche più particolari. È il caso dell'Highland Resort Hotel and Spa, un hotel che ha in passato aperto una stanza a tema Naruto, nel 2019, dove aveva ricreato un'ambientazione con i simboli dei sigilli, materiale ninja e tanto altro ancora. Adesso ci riprova ricreando una stanza a tema Uchiha per celebrare il compleanno di Sasuke.

Secondo le informazioni divulgate dall'hotel, l'evento speciale a tema Uchiha è iniziato il 23 luglio e durerà fino all'11 settembre. In questa stanza ci saranno naturalmente tante decorazioni che ricorderanno i simboli del clan Uchiha e lo Sharingan. Saranno inoltre presenti illustrazioni dedicate a Sasuke e Itachi e in più gli ospiti potranno guadagnarsi il loro diploma da ninja se, durante i loro pernottamenti, completano anche delle sessioni di allenamento.

E a proposito di diplomi, un fan di Naruto ha deciso di laurearsi e di presentarsi con il coprifronte di Konoha alla cerimonia.