Naruto: arriva un fedelissimo Kakashi in un cosplay con tanto di cani inseguitori

I fan degli animali spesso amano i personaggi di anime e manga accompagnati da un cane o da un gatto, anche se a volte può portare a esperienze traumatiche come quella di Fullmetal Alchemist. In Naruto però, non ci sono eventi del genere, anzi, il personaggio di Kakashi Hatake fa un uso controllato dei suoi cani ed evita di metterli in pericolo.

Proprio riguardo Kakashi Hatake, in rete è spuntato un nuovo cosplay a tema Naruto diventato subito virale non solo per la fedeltà con cui è stato portato il personaggio del Ninja Copiatore di Konoha, ma anche perché intorno a lui sono arrivati alcuni membri scelti della sua squadra inseguitrice!

d00mdesign ha deciso di portare un cosplay a tema Kakashi Hatake e pubblicarlo sulla sua pagina Instagram. Una delle foto che potete vedere in calce ritrae il cosplayer di Kakashi in compagnia di due dei suoi tanti cani che lo aiutano in missioni dove deve rintracciare qualche ninja nemico. La foto è stata accompagnata dalla frase "Ho evocato alcuni cani ninja per coccolarli".

Il cosplay sembra essere stato portato perfettamente fino all'ultimo dettaglio, dai capelli che sembrano veri alla cicatrice a malapena visibile sull'occhio sinistro dello Sharingan. Manca solo probabilmente uno degli animali più amati in Naruto, Pakkun, membro più noto della squadra di cani inseguitori che ha stretto un contratto con Kakashi. Cosa ne pensate di questo nuovo cosplay? Chissà se vedremo una cosa del genere anche nello spettacolo live-action di Naruto.