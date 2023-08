Naruto: da dove arriva l'idea per la Tecnica della moltiplicazione del corpo?

Naruto è consacrato come uno dei big 3 e per ogni grande protagonista di queste serie leggendarie c'è una lista di mosse signature. La Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo è una di queste. Ma da dove arriva l'idea per questo jutsu? L'autore, Masashi Kishimoto, ha svelato l'arcano.

Un'indizio si trova nella traduzione letterale: infatti il nome originale della Tecnica Superiore di Naruto non è quello a cui noi siamo abituati. In giapponese infatti il jutsu si chiama Tecnica del Clone dell'Ombra. In un'intervista pubblicata sul Naruto 10th Anniversary Chronicle Book Mini, un volume che raccoglie contenuti e illustrazioni inediti, rilasciato in onore del decimo anniversario dell'opera, Kishimoto afferma: "Il Kage Bushin no Jutsu (Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo) è fortemente ispirato a Suzaku di Yu degli Spettri. L'idea di avere dei cloni d'ombra che potevano attaccare sul serio è davvero innovativa e quando l'ho letto ero così eccitato e pensavo a come avrebbero potuto sconfiggere un avversario così forte!".

Il personaggio a cui Kishimoto si riferisce è un demone a capo del gruppo chiamato Quattro Venerabili Bestie che governa la Città dei Demoni e degli Spettri. Una delle sue mosse più famose è il Cerchio di Tenebrosa Energia grazie alla quale Suzaku è in grado di creare 7 copie identiche a se stesso che circondano l'avversario. Può poi riassorbire i cloni per rigenerare le sue ferite e recuperare l'energia perduta. Se ricordate, però, la Tecnica Superiore funziona in modo inverso: quando Naruto si allena col maestro Kakashi alla trasformazione della natura si scopre che, una volta riassorbite le copie, il giovane ninja ne acquisisce l'esperienza, ma anche la fatica e i colpi che queste hanno ricevuto, danneggiando ulteriormente l'utilizzatore.

