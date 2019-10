Naruto: arriva un perfetto cosplay di Zabuza da parte di GatzCosplay

La saga del paese delle onde fu probabilmente l'arco narrativo che fece esplodere la popolarità di Naruto. Nel primo anno di serializzazione, Masashi Kishimoto lanciò il quartetto di protagonisti composto da Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi in una missione pericolosa dove si trovarono ad affrontare il ninja traditore Zabuza Momochi e Haku.

L'arco narrativo in questione di Naruto mostrò tutte le potenzialità dell'opera di Kishimoto e ha dato vita anche a personaggi rimasti leggendari come appunto lo spadaccino Zabuza. Comparso anche durante la guerra di Naruto: Shippuden, il mukenin si è meritato un cosplay fedelissimo da parte del fan francese Gatz Cosplay.

Il ninja del Villaggio della Nebbia si mostra in tutta la sua forza nella foto che potete vedere in calce: a petto nudo salvo una bretella, Gatz_Cosplay è riuscito a tratteggiare tutti gli elementi fondanti del personaggio, tra cui la famosa spada Mannaia Decapitatrice, o Kubikiri Hocho. Nella didascalia con cui ha accompagnato la foto, Gatz_Cosplay ha anche inserito la famosa frase del personaggio "Quando sei stato tra la vita e la morte così tante volte da non essere più sconvolto, allora potrai essere definito un ninja".

Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Naruto, che fa il seguito a quello dedicato al duo Haku-Zabuza? Naruto ha recentemente compiuto 20 anni e per l'occasione l'anime Boruto: Naruto Next Generations si è lanciato in un inedito arco narrativo.