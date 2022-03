Naruto arriva su Prime Video: l'annuncio di Amazon con la data di uscita

Ci sono anime che per lungo tempo sono stati lontani dai servizi streaming, in particolare quei prodotti arrivati in TV tra anni '90 e 2000 sulle reti Mediaset. Negli ultimi anni però il percorso è cambiato grazie ad Amazon Prime Video e altri servizi online. Sulla piattaforma di Bezos a breve farà il suo debutto Naruto.

Il ninja biondo sarà uno dei titoli di punta in arrivo nei prossimi mesi. Dopo aver fatto tornare Bleach con le nuove stagioni, su Instagram la pagina ufficiale italiana di Amazon Prime Video ha svelato questa sorpresa. Naruto arriverà sulla piattaforma a maggio 2022 in italiano. Non si sa ancora quanti episodi verranno inseriti né se ci sarà una cadenza per stagioni, bisognerà quindi attendere che vengano rivelate altre informazioni. Sta di fatto che anche il ninja biondo affiancherà lo shinigami, tornando a creare un duo che, insieme a ONE PIECE di Eiichiro Oda, ha letteralmente segnato un'epoca.

Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1999 e il 2014. Con ben 72 volumi, è uno dei manga più popolari di sempre, ma l'anime prodotto da Studio Pierrot non è da meno con centinaia di episodi suddivisi in due serie. Al momento, il mondo dei ninja è ancora in prosecuzione con i nuovi episodi di Boruto.