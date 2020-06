Naruto: arriva Tsunade in tutta la sua bellezza col cosplay di Mariza Scheid

Nel mondo di anime e manga ormai è diventato consolidato il fenomeno dei cosplay, ovvero il travestirsi come i propri personaggi preferiti e interpretarli con mosse, battute e quant'altro. Il fenomeno è diventato così importante da aver creato anche la categoria di professionisti che si dedicano a replicare personaggi di Naruto e altri mondi.

Ovviamente la passione per il cosplay rimane alla portata anche dei semplici fan che a volte con un po' di lavoro sui vestiti e con l'acquisto di alcuni elementi possono diventare chi vogliono. E il mondo di Naruto creato da Masashi Kishimoto ha tanti personaggi apprezzabili che vengono spesso replicati dagli appassionati di tutto il mondo.

Oggi vi proponiamo il cosplay di Mariza Scheid che ha deciso di presentare la sua versione di Tsunade. La procace Hokage che ha fatto girare più volte la testa a Jiraiya si mostra nella foto che potete vedere in basso tratta dall'account Instagram della ragazza. Tra i capelli biondi spicca il simbolo violaceo del Byakugo, capace di donare un potere senza pari a Tsunade grazie all'immagazzinamento del chakra, mentre non può spiccare l'enorme seno quasi messo in mostra appositamente, come è spesso successo anche durante la serie di Naruto. Per il resto è il classico cosplay di Tsunade, vi è piaciuto?

Anche Kaho Shibuya ci ha regalato una prorompente Tsunade con un video mentre il nonno Hashirama è diventato il soggetto di una statuetta dal costo di ben 350 euro.