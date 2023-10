Naruto, arrivano nuovi Funko Pop per Sasuke e Kakashi: in esclusiva!

Per Naruto Shippuden stanno per arrivare dei nuovissimi Funko Pop tutti da scoprire. L'annuncio è arrivata dalla nota casa di figure che ha rivelato due nuovissimi Pop dedicati a Sasuke Uchiha e Kakashi in compagnia di Pakkun. Di seguito trovate tutte le informazioni a riguardo.

Prima fra tutte arriverà il Funko Pop luminescente di Sasuke Uchiha (Amaterasu) oggi, 20 ottobre alle 9:30 PT, che corrispondono alle ore 18:30 italiane. E' possibile aquistarlo qui sul sito della Funko in esclusiva. Successivamente sarà disponibile il Funko Pop di Kakashi con Pakkun come esclusiva BoxLunch.

Questi due Pop fanno parte di una collezione arrivata ad agosto e seguono l'esclusiva dell'Entertainment Earth Jiraiya con Rasengan Funko Pop e l'esclusiva di Naruto con Rasenshuriken sul sito Funko, entrambi ancora disponibili sui due siti in questione.

Precedentemente è stato reso disponibile un Funko Pop dedicato a Naruto e alla sua forma Kurama Link Mode. E' ancora possibile preordinare questa figure prima che sia troppo tardi: il Funko in questione è un modello raro in quanto fluorescente, un'AAA Anime Exclusive.

Di seguito potete trovare gli altri Funko della collezione dedicata a Naruto Shippuden: