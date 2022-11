Naruto, in arrivo il nuovo Funko POP! di Tsunade da AAA Anime

Naruto è uno dei battle shonen più amati dai fan sin dal suo esordio sulla rivista Weekly Shonen Jump. L'opera, che ha fatto le fortune di Masashi Kishimoto, può oggi contare su un vastissimo merchandise che comprende carte, videogiochi, peluche e anche figures, come la statuetta di Tsunade da 500 euro.

Proprio Tsunade è la protagonista di un nuovissimo Funko POP!, prodotto in esclusiva per AAA Anime, distributore statunitense di oggettistica legata ad anime e manga. La nuova figure mostra il Quinto Hokage mentre utilizza la tecnica di rigenerazione, che le fa comparire in volto delle linee nere intersecate tra loro.

Per chi non lo sapesse, i Funko POP! sono il prodotto di punta dell'azienda americana Funko, specializzata nella realizzazione di figures. Essi sono realizzati con un PVC eco-friendly e misurano tra i 10 e i 13 cm di altezza. Questi due fattori fanno sì che i Funko POP! possano mantenere un prezzo contenuto, che si aggira tra i 12 e i 20 euro.

Attenzione, però: quando un Funko POP! viene dichiarato sold out, il suo valore si può alzare a dismisura. Spesso ciò accade con i pupazzetti distribuiti con edizioni limitate o collaborazioni, come quella per AAA Anime per la realizzazione di Tsunade. La figure è al momento disponibile per il preordine sul sito americano Entertainment Earth al prezzo di 19,99$ (19,40€) e il suo rilascio è previsto per febbraio 2023.

Vi lasciamo al cosplay a tema Naruto di Tsunade.