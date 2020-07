Naruto: artista Marvel realizza la cover del nuovo home video, il risultato è disastroso

Poco tempo fa, VIZ Media aveva annunciato l'arrivo di una nuovissima edizione home video blu-ray di Naruto, in cui sarebbero state incluse ben tre pellicole e una serie di interessanti extra. I fan americani non vedevano l'ora di poter mettere le mani su questa nuova edizione, fino a quando, poco fa, non ne è stata mostrata la cover ufficiale.

In calce potete dare un'occhiata alla particolare copertina realizzata dal noto illustratore di origini filippine William "Whilce" Portacio, noto soprattutto per via delle collaborazioni con Marvel (Daredevil, Hulk, Iron Man, X-Force), DC (Authority, Batman: Confidential) e Image Comics (Artifacts, Darkness, Spawn). Come potete notare leggendo i commenti, i fan non hanno gradito la rivisitazione "occidentale" proposta dal disegnatore.

La Naruto: Triple Feature Collector's è un pezzo da collezione disponibile negli USA dal prossimo 6 ottobre, in cui saranno inclusi tre film: I guardiani del Regno della Luna Crescente, La leggenda della pietra di Gelel e La primavera nel Paese della Neve. Standard e Steelbook presentano la stessa copertina, vedremo dunque se VIZ Media opterà per una modifica o meno.

E voi cosa ne pensate? Promossa o bocciata? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan della serie poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla bellissima figure di Naruto condivisa sulle nostre pagine pochi giorni fa.