Naruto: l'autore rivela una decisione all'ultimo momento per il Team Gai di Konoha

Il risultato del sondaggio di popolarità NaruTop99 porterà al debutto imminente del manga spin-off su Minato Namikaze. Con il 20° anniversario dell'anime di Naruto questa non è l'unica sorpresa per i fan, i quali da non molto hanno scoperto una scioccante rivelazione sul Team Gai.

Quando parliamo di Naruto, uno dei più grandi shonen di sempre, pensiamo sempre di sapere tutto. Le sorprese, però, non vengono mai a mancare, dimostrando il grande lavoro dietro alla stesura di un'opera così impressa nella leggenda. Se di recente è stata scoperta una clamorosa rivelazione sull'arco di selezione chunin di Naruto, nelle ultime ore sta ne sta facendo discutere una sul team capeggiato da Gai Maito.

Durante un'intervista, Masashi Kishimoto ha parlato dello sviluppo di Naruto, finendo per parlare del motivo per cui il Team Gai non fosse stato presentato assieme alle altre squadre di giovani genin di Konoha.

Il Team Gai viene presentato solamente poco prima degli esami chunin ed il motivo è ora chiaro grazie alle parole di Kishimoto sensei. Nei piani iniziali del maestro, il Team Gai non doveva essere originario del Villaggio della Foglia, ma bensì di un altro dei grandi villaggi ninja. Gai doveva essere comunque il rivale di Kakashi, ma non proveniente dallo stesso villaggio.

Questa idea originale è decaduta dopo una discussione tra Kishimoto e il suo editore dell'epoca. Fu solamente in seguito a quello scambio di veduta che si decise che la rivalità tra Kakashi e Gai avrebbe avuto migliori opportunità se anche quest'ultimo fosse stato originario di Konoha.