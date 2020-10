Naruto: un'avvenente Tenten adulta nel cosplay di Alexa Sky

Tra le donne di Naruto, in tante finiscono nelle mire delle cosplayer. Molte sono infatti ragazze avvenenti o accattivanti: si parte dalla prosperosa Tsunade, il quinto Hokage di Konoha che ha conquistato tutti per un certo elemento, alla moglie di Naruto Uzumaki, Hinata Hyuga, che alla fine è riuscita a vincere la gara romantica per il protagonista.

Anche Konan ha ricevuto cosplay, testimoniando tanta attenzione verso i personaggi secondari del mondo di Naruto. Oggi ci concentriamo su un altro personaggio che non è spesso sotto i riflettori: Tenten, compagna di gruppo di Neji Hyuga e Rock Lee sotto l'attenzione del sensei Maito Gai.

La ragazza è un'esperta nell'uso delle armi e ha più volte mostrato le sue capacità nell'utilizzo di kunai, shuriken, catene, falci e quant'altro. È finita apposta poi, alla fine della storia di Naruto e in quella di Boruto: Naruto Next Generations, a occuparsi di un negozio d'armi che però a causa della pace imperante non va granché bene.

Tenten è stata presentata nel cosplay di Alexa Sky che potete vedere in basso. La versione ripresa è proprio quella da adulta, dove non ha perso l'acconciatura ma dove ha cambiato vestito e orecchini. Cosa ne pensate di questo cosplay di Tenten?