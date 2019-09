Naruto: avviata una petizione per erigere una statua al famoso runner

L'evento per giungere in massa all'Area 51 non è andato secondo le previsioni, dal momento che solamente poche persone hanno presenziato nei pressi della base situata in Nevada. Tra di loro un giovane ragazzo ha catturato l'attenzione saettando intorno al complesso militare, spingendo ad una petizione per far erigere una statua in suo favore.

La petizione nel momento in cui scriviamo ha raggiunto oltre 3500 firme, con l'obiettivo fissato per un totale di 5000. Ovviamente anche se il numero in questione dovesse concretizzarsi, è piuttosto improbabile che una statua venga costruita per il giovane, soprattutto nei pressi della base.

L'Area 51 è un complesso militare protetto con molta cautela dalle forze armate che tutelano il suo perimetro, e anche una minima interferenza estranea potrebbe provocare il loro intervento. Ad avviare la petizione è stato Justin Brantlet, che per convincere gli utenti ad aderirvi ha diramato il seguente messaggio:

"Il nostro eroe, l'assaltatore che simboleggia l'intero raid, colui che ha eseguito la Naruto Run in diretta V, non possiede una statua. Cambiamo la situazione. Farà commuovere tutti quelli che la vedranno. Ispirerà generazioni di bambini a lottare per grandi cose. C'è un piccolo Naruto runner in tutti noi, e merita di diventare immortale. Non mi importa dove, costruite una statua".

Il giovane runner è stato poi identificato e intervistato, trovate tutti i dettagli in questo articolo.