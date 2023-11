Naruto: la Baryon Mode dell'Uzumaki spiegata bene

Prima della conclusione della prima parte del sequel, Boruto, il Settimo Hokage è stato in grado di raggiungere la sua trasformazione più potente per fronteggiare nel combattimento finale Jigen o, meglio, Isshiki Otsutsuki. In quell’occasione Naruto, e Kurama, mostrarono di aver ancora una carta nascosta, estrema, e molto potente: la Bayon Mode.

Nel corso della serie originale Naruto ha sfruttato in molte occasioni il chakra della volpe a nove code, instaurando un legame molto profondo con il cercoterio e raggiungendo forme sempre più offensive e a volte anche feroci. Per questo, col passare degli anni, il futuro Hokage ha cercato un modo di controllare il chakra del demone, e durante la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, è riuscito a stabilire un rapporto di vera e propria complicità con Kurama.

Da quel momento in poi i due sono stati uniti e hanno collaborato per fronteggiare le nuove minacce rappresentate nella serie. L’evoluzione di questa amicizia raggiunse l’apice nello scontro col contenitore di Isshiki Otsutsuki. Per proteggere Naruto e consentirgli di tornare dalla sua famiglia, dopo essere stato imprigionato in un’altra dimensione, Kurama ha rivelato l’esistenza di un’altra forma, estremamente potente ma altrettanto letale per entrambi.

In quella circostanza Naruto scelse la strada più complicata, e per la prima, e unica, volta noi lettori abbiamo assistito all’entrata in scena della Baryon Mode. In questa forma Naruto appare simile ad una volpe, soprattutto per le orecchie allungate, con una sorta di mantello da cui partono le code, e ha gli occhi rossi per richiamare quelli di Kurama. L’enorme quantità di chakra concessa da questa forma permette a Naruto di agire più velocemente, riuscendo a schivare e contrattaccare Jigen con semplicità, oltre che a colpirlo con attacchi dalla potenza straordinaria.

Inoltre, come spiega Kurama, la Baryon Mode assorbe la vita dell’avversario ogni volta che Naruto entra in contatto diretto con quest’ultimo. Grazie a questo particolare, Isshiki non fa in tempo a reincarnarsi in Kawaki, e muore definitivamente. Tuttavia, il costo per un potere simile è altissimo. Per generare chakra la Baryon Mode consuma l’energia di Kurama, e alla fine la Volpe a Nove Code rivela che a morire sarebbe stata solo lei, e così abbandona il caro amico in uno degli addii più struggenti del sequel.

La trasformazione più potente mai apparsa sulle pagine del manga di Naruto e Boruto rimarrà quindi nelle poche tavole dello scontro con Jigen, dato che la scomparsa di Kurama ha comportato la perdita di tutti i poteri legati al cercoterio. Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire quanti nemici ha ucciso Naruto in tutta la serie.