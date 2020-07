Naruto: la battaglia tra Naruto e Pain e tra Sasuke e Itachi ora gratis su Manga Plus

Quali sono i combattimenti che più di tutti avete preferito nei riguardi dell'epopea di Naruto? Siamo certi che molti di voi, o almeno in larga parte, alzerà la mano in favore delle due iconiche battaglie che hanno visto fronteggiare Naruto e Sasuke rispettivamente contro Pain e Itachi Uchiha.

Il portale Manga Plus sta diventando un'iconica del mondo editoriale nipponico, merito di un ampio catalogo e garantito dalla legalità. La mossa di Shueisha, infatti, è risultata in un vero e proprio trionfo, una battaglia alla pirateria che ha portato persino alla chiusura di diversi celebri siti di scanlation. Ad ogni modo, di tanto in tanto l'editore ne approfitta per rilasciare gratuitamente intere dozzine di capitoli in modo tale da permettere ai lettori di ripassare alcuni degli eventi più memorabili di una serie.

L'ultima tranche di capitoli gratis ha riguardato il franchise di Masashi Kishimoto, nella fattispecie in merito a due delle battaglie più emozionanti del manga. In realtà, già da qualche giorno era anche disponibile sul portale lo scontro tra Naruto e Sasuke, evento che da lì a poco avrebbe innescato gli avvenimenti di Shippuden. Con il combattimento tra Sasuke e Itachi e tra Naruto e Pain, dunque, sono circa 70 gli episodi che è possibile leggere senza alcun limite legale e di spesa. L'unico requisito, tuttavia, è che terminiate la lettura entro il 10 luglio, data nel quale verranno rimossi i capitoli speciali.

E voi, invece, siete interessati a rileggere questi spezzoni di eventi memorabili? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.