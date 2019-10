Naruto: ecco una delle battute più sprezzanti fatte dal giovane Naruto

Oltre ai numerosi scontri e le spettacolari animazioni che abbiamo potuto vedere nel corso della serie Naruto uno dei punti vincenti dell’opera di Kishimoto è la costante presenza di ilarità, battute e momenti esilaranti.

Infatti in molte occasioni Naruto e i suoi compagni non hanno esitato ad offendersi, in modo più o meno delicato. Di recente è stato proprio un commento fatto dal protagonista ad aver scatenato l’interesse di molti fan sui social. L’utente @KeafsXProdigy ha condiviso sul suo profilo Twitter un’immagine raffigurante uno scambio di battute tra Kankuro, uno dei ninja più pericolosi, almeno nella prima serie, del villaggio della Sabbia, e l’attuale settimo Hokage.

Al loro primo incontro, rispondendo alle parole simpatiche e “cordiali” di Kankuro, Naruto ha infatti definito il maestro delle marionette come “stupido”, affermando inoltre di non sopportarlo. Potete trovare il post in calce alla notizia.

Il senso dell’umorismo del protagonista, misto ai suoi numerosi insulti, proviene dalla sua crescita solitaria e dal suo isolamento causato dagli abitanti di Konoha. Era una situazione molto complessa, dato che dentro il suo corpo era stata sigillata la Volpe a Nove Code, uno dei cercoteri che anni prima aveva quasi distrutto il villaggio intero. Nonostante tutto, il suo atteggiamento esuberante, e la sua partecipazione in molti eventi che hanno rivoluzionato la prima serie, che ha da poco compiuto 17 anni, hanno portato a divenire Hokage, realizzando così il suo sogno.

Attualmente, nella serie dedicata al figlio, Boruto: Naruto Next Generations, sembra essere diventato molto serio, ponendo massima attenzione alle sue attività amminstrative del Villaggio della Foglia, e trascurando, forse troppo spesso, la sua famiglia.