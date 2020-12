Naruto: questo bel cosplay di Sakura Haruno vi riporterà al Villaggio della Foglia

Sono tanti i personaggi femminili presentati in Naruto, e ce ne sono tanti rinomati per la loro bellezza o per il loro sex appeal. C'è la prosperosa Tsunade che nonostante l'età si mantiene giovane, la sensuale Ino Yamanaka, la timida Hinata Hyuga e tante altre. Forse è la protagonista femminile Sakura Haruno che salta meno all'occhio di altre.

Terzo membro del team 7, composto insieme a Naruto e Sasuke sotto le direttive del maestro Kakashi, Sakura è stato un personaggio che spesso non è piaciuto ai fan, ma nella storia alla fine è stata comunque in grado di dare il suo prezioso contributo più volte. Rispetto ad altri personaggi, non risalta neanche fisicamente quanto più caratterialmente, ma un nuovo cosplay ideato da Alexy Sky potrebbe farvi cambiare idea.

Dopo averci presentato la sua versione di Ino Yamanaka e una bellissima Tenten adulta, Alexy Sky mostra al pubblico un cosplay su Sakura Haruno che è diventato velocemente virale, raggiungendo e superando i 15000 likes su Instagram. In basso vediamo il post della ragazza ripresa post timeskip, quindi con i capelli rosa corti legati con la bandana da ninja rossa e la nuova divisa da combattimento smanicata e in due pezzi. Cosa ne pensate di questo cosplay del mondo di Naruto?