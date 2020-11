Naruto: una bella Kushina kunoichi nel cosplay di Alexy Sky

Per lungo tempo non abbiamo saputo chi fosse la mamma di Naruto. Se il padre, Minato Namikaze, era al centro di diverse teorie che furono poi confermate durante l'attacco di Pain a Konoha, per vedere la prima volta Kushina Uzumaki abbiamo dovuto attendere molti più volumi, quasi 15 in più.

Ma alla fine nel manga di Naruto, e poi nell'anime Naruto: Shippuden, è arrivata a manifestarsi. Kushina è una donna bella e con dei lunghi capelli rossi che all'inizio odiava ma che poi ha iniziato ad apprezzare grazie alle parole del futuro marito Minato. Come membro del Villaggio del Vortice prima e del Villaggio della Foglia poi, anche Kushina ha avuto una carriera da kunoichi compiendo varie missioni.

Alexa Sky, cosplayer che già da tempo ha mostrato di essere appassionata di Naruto come dimostrano i cosplay di Tenten e il cosplay di Ino Yamanaka, ha deciso di cimentarsi nella realizzazione di un altro personaggio creato da Masashi Kishimoto, che non a caso è proprio Kushina Uzumaki.

Su Instagram è apparsa da pochi giorni la foto che potete vedere in basso con il cosplay della mamma di Naruto. La vediamo con i soliti e lunghi capelli rossi raccolti in una coda e non lasciati liberi come al solito, mentre per il resto indossa la classica uniforme da ninja con tanto di coprifronte, mentre brillano gli occhi blu ottenuti con delle particolari lenti a contatto. Come rivela Alexy Sky nella didascalia della foto, le ci è voluto molto tempo per sistemare bene i capelli di questo cosplay di Kushina. Cosa ne pensate?