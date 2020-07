Naruto: una bellissima cover di Sadness and Sorrow diventa virale

Naruto non rappresenta solamente uno dei pilastri del manga e dell'animazione giapponese, ma anche la capacità da parte di un autore come Masashi Kishimoto di portare su carta una delle storie più drammatiche e allo stesso tempo più avvincenti, seguendo la crescita e i cambiamenti del protagonista con uno stile unico.

La trasposizione animata della prima serie originale di Naruto ha affiancato ad alcuni dei momenti più commoventi dell'intera opera, come la morte di Jiraiya, l'infanzia di Naruto, e il funerale di Asuma, l'incredibile soundtrack composta da Toshio Masuda, dal titolo Sadness and Sorrow.

Tutti ricordano la tragica premessa iniziale di Naruto, di questo giovane ninja, rimasto orfano e diventato il contenitore della terribile e minacciosa Volpe a Nove Code. Proprio per quest'ultimo motivo veniva spesso allontanato dai propri compagni e anche dagli adulti del Villaggio della Foglia. La solitudine e la tristezza hanno accompagnato Naruto nei suoi primi anni di vita, fino a quando non ha trovato una famiglia entrando a far parte del team 7.

Per ricordare alcune delle scene che hanno profondamente segnato il protagonista, l'utente @evafanja ha condiviso su Twitter il video che trovate in calce, proponendo una cover di Sadness and Sorrow suonata con l'arpa, ottenendo quasi 75mila like e 30mila retweet.

Di recente Kishimoto ha affermato che il percorso di Naruto era stato ideato prima di Shippuden, e che Itachi Uchiha ha preso vita in un fantastico cosplay.