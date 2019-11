Naruto può diventare più bello? Secondo un fan, la risposta è sì

Quando c'è un timeskip i personaggi maturano e cambiano inevitabilmente, dal vestiario al taglio di capelli, passando per le espressioni del volto. Di queste modifiche Naruto ne ha ricevute abbastanza durante la serie, passando dal dodicenne di Naruto, maturando in quella di Naruto: Shippuden e The Last finendo con Boruto: Naruto Next Generations.

C'è sempre quindi una porzione di fan che, abituata al vecchio look o semplicemente per gusti estetici, non accetta eventuali nuove versioni del personaggio. È in questa situazione che è intervenuto Sakura_Thee_Stallion, utente Twitter che ha usato le sue capacità con Adobe Photoshop per modificare alcuni tratti di Naruto.

Prendendo un fermo immagine di Boruto: Naruto Next Generations, l'utente ha ritoccato alcuni dettagli tra cui la forma degli occhi, ombre, sopracciglia, mento e soprattutto capelli per dare un nuovo aspetto al settimo Hokage. In calce è presente il video della trasformazione con ogni passaggio fino al risultato finale. Chissà che ora Naruto non risulti piacente quanto Sasuke agli occhi di Sakura.

Uno dei Naruto adulti che i fan immaginavano era invece quella vista durante il racconto di Jiraiya, La Leggenda dei Ninja Coraggiosi, che ritraeva un Naruto con i capelli più lunghi e con un aspetto molto più da jonin. Qual è la vostra versione preferita?

Naruto è al centro della scena in Boruto: Naruto Next Generations con un arco narrativo che ha messo in contatto il giovane dodicenne con il futuro figlio Boruto.