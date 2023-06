Naruto: bevete con questo cosplay di Tsunade, la creazione di Alina Becker

Ci sono le battaglie in Naruto, ma prima o poi è anche necessario curare tutti coloro che sono rimasti vivi. Ed è qui che entrano in gioco i ninja medici, in grado di controllare il chakra come nessun altro, guarendo le ferite e rimuovendo i veleni nel corpo dei vari guerrieri lanciatisi sul campo di battaglia.

Tsunade è uno dei personaggi più importanti e influenti di Naruto, introdotta da Masashi Kishimoto durante la saga della ricerca di Tsunade, improntata proprio su questo personaggio. È uno dei sannin e una delle figure più rispettate nel mondo dei ninja, diventando la Quinta Hokage del Villaggio della Foglia, ma la sua presentazione è stata molto più turbolenta. Tsunade è conosciuta per la sua incredibile abilità medica e la sua forza sovrumana. È una maestra nelle arti mediche e per questo i flashback passati hanno raccontato molto sui suoi sforzi per portare un ninja medico su ogni campo di battaglia. Inoltre, possiede anche un'enorme quantità di chakra, che può utilizzare per eseguire potenti attacchi fisici.

Oltre alle sue abilità ninja, Tsunade è nota per il suo carattere forte e testardo. È anche famosa per il suo amore per il gioco d'azzardo, che spesso la porta a situazioni difficili e per l'amore per l'alcol, dato che dopo ogni sconfitta si lancia in un bar a bere sakè. Nonostante il suo vizio per il gioco, Tsunade è una persona estremamente leale e protettiva nei confronti del suo villaggio e dei suoi abitanti.