Naruto e Boruto: ecco le 5 storie filler più assurde degli anime

Gli anime di Naruto, Naruto: Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations dello Studio Pierrot sono ben noti per la grandissima quantità di filler che sono andati a intaccare il flusso della storia principale. In tanti si sono lamentati per questo processo, a volte d'obbligo per dare al manga un po' di vantaggio.

Tuttavia alcune volte le creazioni originali dello studio hanno sfiorato il ridicolo. Vediamo un elenco di cinque storie assurde e quasi senza senso.

Partiamo con Naruto: Shippuden, che ha presentato uno strano personaggio durante alcuni episodi filler: Ostrich-sama, chiamato anche Condor. Il personaggio in realtà è uno struzzo che appare in Naruto: Shippuden 181 e 185 e che riesce addirittura a parlare inglese e a praticare alcune arti ninja. Naruto, Sakura e Sasuke dovranno darsi da fare per catturarlo ben due volte.

Nel settembre 2014 fu pubblicato il videogioco Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution. Per celebrare l'evento, l'anime creò due episodi speciali, il 376 e il 377, e il secondo filler più bislacco è il secondo. In questo episodio, il gruppo di personaggi fu obbligato a combattere con Mecha Naruto, un robot creato da Orochimaru per catturare la Volpe a Nove Code e sconvolgere i piani dell'Akatsuki.

Si passa poi a Boruto: Naruto Next Generations con l'episodio 116 che, nella seconda fase, si concentrò nella presentazione di un nuovo panino completamente pieno di limoni. I fan rimasero disgustati dalla pietanza.

Torniamo a Naruto: Shippuden con l'episodio 313 nel quale appare Yota, il Lunatico Meteorologo. Ambientato anni prima il vero inizio della serie, quando Naruto era ancora bambino, ci sono tantissimi elementi in questo episodio che andavano a cozzare contro la storia principale. In qualche modo però, Yota riuscirà a farsi dimenticare completamente da Naruto e dall'intero Villaggio della Foglia.

Nella seconda fase dell'anime di Naruto: Shippuden vedemmo svolgersi la Quarta Grande Guerra Ninja. Moltissimi esponenti conosciuti di tutti i villaggi erano a combattere sul campo di battaglia, mentre la difesa delle città principali fu in parte lasciata alle donne. E l'episodio 281 di Naruto: Shippuden diede proprio loro campo libero con la cosiddetta "Forze alleate delle mamme" che riuscì a sventare un'invasione di alcuni sumoka usando come armi pentole, padelle e altri utensili.

Qual è il filler di Naruto e Boruto che trovate più ridicolo? Intanto l'anime di Boruto: Naruto Next Generations si ferma per Coronavirus, proprio quando era in programma di partire con la trasposizione dell'arco di Ao.