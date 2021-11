Naruto e Boruto tra gli anime più redditizi di TV Tokyo, bene anche One Punch Man

L'intero immaginario di Naruto, che comprende dunque anche il diretto sequel spin-off con protagonista Boruto, è parte di un franchise ormai tra i più floridi e redditizi in Giappone. Non c'è da stupirsi, dunque, che il numero di puntate della nuova serie animata abbia ormai oltrepassato abbondantemente i 200 episodi.

Attualmente l'anime di Boruto conta 222 episodi e, dopo aver recuperato terreno rispetto al manga, Studio Pierrot è tornato a produrre puntate filler per allontanare il fronte cartaceo da quello televisivo. Ad ogni modo, questa mossa continua ad essere una grande fonte di reddito per TV Tokyo che ormai da tanti anni continua ad investire importanti risorse sul franchise.

L'emittente televisiva, infatti, ha condiviso gli ultimi report finanziari legati al secondo quadrimestre (aprile-settembre) per stilare i 5 titoli più prolifici in termini di entrate e di utile lordo. Per quanto riguarda il primo punto, la classifica qui segue:

Naruto; Boruto; Pokémon; Yu-Gi-Oh!; Bleach;

Gli anime che rispettano il secondo punto, invece, rispettano le seguenti posizioni:

Naruto; Boruto; Pokémon; Bleach; One Punch Man;

Chissà che tali risultati non spingano l'emittente a continuare ad investire sul manga omonimo di ONE e Yusuke Murata magari con una terza stagione. E voi, invece, cosa ne pensate di questi dati? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.