Naruto e Boruto sono in cima alla classifica dei ricavi di TV Tokyo

Le serie di Naruto e Boruto sono state recentemente premiate dall'emittente TV Tokyo, che le ha posizionate in cima all'ultima classifica dei ricavi. La rete televisiva è una delle più grandi del Giappone per quanto riguarda il settore dell'animazione, e le grandi cifre dell'ultimo report finanziario ne danno un'ulteriore dimostrazione.

Per l'anno fiscale 2019, TV Tokyo ha ottenuto un profitto di oltre 11.6 miliardi di yen, dei numeri altisonanti, ottenuti in parte grazie allo straordinario successo del franchise di Masashi Kishimoto. Entrando più nello specifico, Naruto si è classificato al primo posto per ciò che riguarda le vendite totali e il profitto lordo. Boruto, invece, conquista la seconda posizione.

Migliori serie animate per ricavi totali

Naruto

Boruto

Yu-Gi-Oh!

Black Clover

Bleach

Migliori serie animate per profitto lordo

Naruto

Boruto

Pokémon

Black Clover

Yu-Gi-Oh!

Come potete notare dalla graduatoria, il successo di TV Tokyo è riconducibile anche ad altre produzioni che ha una forte presa sul pubblico generalista. Pensiamo principalmente a Pokémon, Black Clover e Yu-Gi-Oh!.

Nonostante gli importanti ricavi, la rete televisiva dovrà fronteggiare la minaccia del Coronavirus, che ha causato il posticipo di molte delle sue serie di punta.

Nel frattempo, il film live-action hollywoodiano di Naruto prende forma; la produzione, infatti, ha dato il via alla ricerca degli attori. Nelle scorse settimane, l'animatore Masashi Kudo, spesso impegnato con delle illustrazioni su Bleach, ha realizzato un meraviglioso sketch dedicato a Sasuke.