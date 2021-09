Naruto e Boruto: tutte le colonne sonore dell'anime arrivano in streaming ufficiale

Le leggendarie musiche di Naruto hanno accompagnato il ninja biondo nel suo lungo viaggio. Firmate da Toshio Masuda e Yasuharu Takanashi, ancora oggi sono riconoscibili per toni e strumenti usati, distinguendosi dalla massa. Ora sarà possibile ascoltarle ufficialmente online dato che dal 24 settembre 2021 saranno disponibili su Spotify e Amazon.

L'elenco comprende i seguenti album:

Naruto Original Soundtrack

Naruto Original Soundtrack 2

Naruto Original Soundtrack 3

Naruto - The Movie: La primavera nel Paese della Neve Original Soundtrack

Naruto - Il film: La leggenda della pietra di Gelel Original Soundtrack

Naruto - Il film: I guardiani del Regno della Luna Crescente Original Soundtrack

Naruto Shippuden Original Soundtrack

Naruto Shippuden Original Soundtrack 2

Naruto Shippuden Original Soundtrack 3

Naruto Shippuden - L'esercito fantasma Original Soundtrack

Naruto Shippuden - Il maestro e il discepolo Original Soundtrack

Naruto Shippuden - Eredi della volontà del Fuoco Original Soundtrack

Naruto Shippuden - Il film: La torre perduta Original Soundtrack

Naruto - Il film: La prigione insanguinata Original Soundtrack

Naruto - La via dei ninja Original Soundtrack

The Last: Naruto the Movie Original Soundtrack

Boruto: Naruto the Movie Original Soundtrack

Boruto: Naruto the Movie Original Soundtrack 1

Boruto: Naruto the Movie Original Soundtrack 2

Un elenco molto folto che comprende praticamente tutte le musiche di Naruto, più il film che fa da collegamento per la vecchia saga con il sequel Boruto. Un modo per recuperare le leggendarie musiche di Toshio Masuda e Yasuharu Takanashi che ci hanno accompagnato per una generazione.