Naruto e Boruto: quando anche le animazioni fanno la differenza

Dopo diverse settimane di episodi, si sta per concludere l'avventura che ha visto insieme Boruto e il giovane Naruto. Coinvolti in un viaggio nel passato a causa di Urashiki Otsutsuki, padre e figlio hanno legato e il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations ha potuto conoscere meglio la storia del genitore.

Mentre sta per arrivare l'ultimo episodio di questo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, i fan hanno inevitabilmente fatto parallelismi tra alcune scene di questo arco che ci ha riportato nel Villaggio della Foglia di venti anni fa e la serie originale di Naruto. Come si può vedere in calce, il fan Abdul Zoldyck ha trovato in alcuni frame dell'episodio 135 dei richiami alla prima trasformazione di Naruto col chakra della Volpe a Nove Code, durante l'arco di Zabuza.

Mentre le inquadrature potrebbero essere le stesse o avere la stessa ispirazione, ciò che fa veramente la differenza sono le animazioni e lo stile generale. In Naruto la scelta vede un colore spento, sul grigio, e con un protagonista molto più minaccioso. Le due scene a sinistra, tratte da Boruto: Naruto Next Generations, mostrano invece il cambio di stile avvenuto in questi 20 anni, con meno cattiveria e un colore più saturo e deciso.

Pensate che l'impatto delle scene di Naruto sia replicabile anche in Boruto: Naruto Next Generations, o l'atmosfera del primo Naruto non è trasferibile nel recente anime dello Studio Pierrot? Con l'episodio 137 Boruto farà partire un nuovo arco narrativo.