Naruto & Boruto Shinobi-Zato: presto un nuovo parco a tema 'Villaggio della Foglia'

Chi di voi non ha mai sognato di camminare tra le vie del Villaggio della Foglia o degustare il famoso ramen di Konoha? Tutto questo sarà presto possibile. È stato annunciato che, tra marzo e aprile del 2019, nel parco tematico Nijigen no Mori (“Foresta 2D”) verrà inaugurata un’attrazione basata su Naruto e Boruto.

All'interno del parco, all'interno del Prefectural Awajishima Park (prefettura di Hyogo), verrà ricreata l'intera ambientazione del Villaggio della Foglia, con tanto di personaggi, della recente serie che vede come protagonisti Boruto, Sarada e Mitsuki. Sarà un grande evento!

Ma non è tutto. Denominato “NARUTO & BORUTO SHINOBI-ZATO”, il luogo conterrà delle riproduzioni del villaggio in dimensioni reali e particolari elementi importanti come la roccia dove sono stati scolpiti gli Hokage, oltre che diverse statue dei personaggi a grandezza naturale, sparse per tutto il parco e provenienti dalla serie animata di Naruto. Al suo interno ci saranno inoltre negozi dedicati al merchandise che ingombreranno le varie stradine del villaggio e un ristorante di Ramen Ichiraku.

L'attrazione sarà suddivisa in due grosse sezioni: una “atletica” dedicata a Naruto, chiamata Chi no Maki, nella quale i visitatori potranno provare diverse attività tra cui le tecniche più celebri della serie, e il labirinto a tema Boruto: Naruto Next Generations, chiamato Ten no Maki, nel quale i visitatori attraverseranno l’Accademia Ninja e dovranno usare le loro menti e il loro corpo per trovare la via d’uscita con l'aiuto di rotoli di pergamena speciali.

Maggiori informazioni verranno rilasciate durante l'evento Jump Festa 2019, che ospiterà uno stand per sponsorizzare e promuovere la nuova attrazione e avrà un modello di simulazione dell'attrazione. L'evento si svolgerà presso la sede Makuhari Messe nella Prefettura di Chiba il 22 e 23 dicembre.

Al momento l'apertura è prevista per marzo-aprile del 2019, tuttavia i fan possono già dare uno sguardo al progetto aspettando ulteriori aggiornamenti dopo l'evento di dicembre, nel quale sarà possibile anche acquistare i biglietti. Voi che ne pensate di questo parco a tema? Potrebbe essere una bella esperienza!