Naruto: anche la BossLogic onora il raid all'area 51 con un poster

Il raid all'area 51 ha occupato molte pagine, cartacee e non, dei quotidiani e siti d'informazione di tutto il mondo. Nato per un evento su Facebook e poi ritirato alcuni giorni fa, nel Nevada si sono comunque presentati alcuni individui, tra cui uno che ha iniziato a correre come un ninja di Naruto.

L'evento ha avuto grande risonanza mediatica nonostante le poche presenza da flop, tanto che pure la rivista Weekly Shonen Jump si è espressa in merito. Adesso arriva un'altra azienda, la BossLogic, a onorare a proprio modo l'incursione nella base militare statunitense.

Come potete vedere in calce, BossLogic ha deciso di creare una locandina molto realistica come se fosse un banner pubblicitario per un film. Al centro vediamo il famoso coprifronte del Villaggio della Foglia di Naruto, salito alla cronaca per la Naruto Run che alcuni membri del gruppo avrebbero dovuto compiere, sul quale si riflette il volto grigio di un alieno.

BossLogic ha poi ricamato il tutto con dettagli come le scritte sulla parte superiore e inferiore dell'immagine, aggiungendo ulteriori tocchi di veridicità. Chissà se tra qualche anno vedremo davvero un B Movie basato su un evento del genere, magari con numeri più cospicui e veri e propri ninja alla Naruto.