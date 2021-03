Naruto e il caos preordini, la decisione di Panini: ordini validi per chi ha già pagato

La scorsa settimana Panini Comics ha inavvertitamente aperto i preordini per la steelbox di Naruto, una nuova edizione esclusiva del manga di Kishimoto con lancio originariamente previsto per maggio 2021. Oggi, la casa editrice ha confermato che tutti gli ordini effettuati sono considerati validi, fino ad un massimo di cinque copie per cliente.

Panini Comics ha confermato che, trattandosi di un errore della casa editrice, gli ordini saranno mantenuti, ma le spedizioni partiranno comunque dall'11 maggio 2021, data in cui il fumetto diventerà ufficialmente disponibile per tutti. Nel caso in cui aveste acquistato altri fumetti insieme alla steelbox dovrete comunque aspettare maggio per riceverli, visto che l'ordine sarà inviato tutto in una volta.

Panini ha anche dichiarato che la steelbox di Naruto è stata messa in vendita a prezzo erroneamente scontato, e che il price tag al lancio sarà differente. Chiunque abbia già acquistato il prodotto, comunque, non dovrà versare altri soldi, visto che l'editore ha riconosciuto che si è trattato di un errore interno. È anche possibile ricevere un rimborso completo contattando l'ufficio apposito e rinunciando alla spedizione.

Vi ricordiamo che la nuova steelbox di Naruto fa parte della collana The Best of Planet Manga, e che probabilmente non sarà l'ultima su cui potremo mettere le mani. Prima di salutarvi, vi consigliamo anche di dare un'occhiata ad alcune delle migliori uscite Planet Manga previste per il 2021.