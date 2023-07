Naruto celebra il compleanno di Sasuke: la storia di vendetta e redenzione dell'Uchiha

Naruto è una storia celebre per i suoi combattimenti, ma anche e soprattutto per le forti emozioni e valori che riesce a trasmettere. Una delle storie più travagliate è quella di Sasuke, ultimo appartenente del Clan Uchiha e tormentato dalla sete di vendetta. Ecco la sua tragica storia di redenzione in un nuovo trailer di Naruto.

La storia di Sasuke è chiara sin da subito. A differenza di Naruto, il cui sogno è quello di farsi accettare dagli altri divenendo un valoroso Hokage, l'unico desiderio dell'Uchiha è quello di vendicarsi. Il rancore riserbato nei confronti di suo fratello Itachi è infatti troppo forte per pensare all'amicizia o all'amore.

Da bambino Sasuke assistette alla morte dei suoi genitori, al massacro del suo clan, per mano del suo amato fratello Itachi. Unico sopravvissuto tra gli Uchiha, crebbe con la consapevolezza che prima o poi avrebbe dovuto scontrarsi con suo fratello maggiore. La prossima volta, però, non si sarebbe tirato indietro.

Quella di Sasuke è una delle storie più forti, fatta di inganni, doppiogioco, vendetta e amore fraterno. Infine prevarrà l'amicizia con Naruto, che continuerà a inseguirlo come un fratello di sangue nonostante tutte le sue male azioni.

Amatissimo dai fan, il 23 luglio si festeggia il compleanno di Sasuke Uchiha. Per celebrare colui che da tutti viene ricordato come "l'ultimo degli Uchiha" è stato rilasciato un trailer PV in cui gli appassionati rivivono la sua storia di vendetta e redenzione. Sasuke non è presente nel one shot su Minato Namikaze, ma ci sarà invece nei prossimi episodi originali dell'anime di Naruto.