Naruto: la celebrazione per i 20 anni dell'anime in un'illustrazione speciale

Naruto è stato uno dei grandi protagonisti dell’immensa popolarità raggiunta dai manga nei primi anni 2000, e ha contribuito alla diffusione degli anime basati sui titoli di punta delle riviste più rilevanti. Nell’ottobre di 20 anni l’anime di Naruto faceva il suo debutto, ed ecco un’illustrazione speciale per celebrare l’importante traguardo.

Alla mostra Naruto The Gallery e al significativo artwork che ripercorre la crescita di Naruto, firmato dall’autore Masashi Kishimoto, si aggiunge un’altra illustrazione inedita dedicata all’intero Villaggio della Foglia, ambientazione principale di tutte le avventure raccontate nell’arco di 20 anni, e ripresa in Boruto: Naruto Next Generations, ancora in corso.

Riferendosi proprio alle nuove avventure vissute in prima persona da Naruto e Sasuke nel sequel, gli artisti dello studio Pierrot hanno realizzato e diffuso la key visual che potete vedere in fondo alla pagina. I due protagonisti sono rappresentati al centro, circondati da amici e familiari, mentre nella parte superiore possiamo vedere Kurama, la Volpe a Nove Code, e alcune delle battaglie più accese del nuovo arco della serie, come Naruto contro Jigen, contenitore di Isshin Otsutsuki.

Nella parte inferiore si trova invece un profilo di Konoha, con una particolare attenzione ai volti di pietra dei sette Hokage che hanno protetto il villaggio nel corso degli anni. Fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova illustrazione nei commenti. Per finire vi lasciamo al video di Crunchyroll per i 20 anni dell'anime di Naruto.