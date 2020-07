Naruto: uno chef usa la tecnica del fuoco e il video diventa virale

La serie di Naruto ha sicuramente segnato diverse generazioni di lettori sin dalla sua prima comparsa sulle pagine di Weekly Shonen Jump nell'ottobre del 1999. L'opera di Masashi Kishimoto infatti ha donato una nuova immagine alla figura del ninja, introducendo le speciali tecniche utilizzabili grazie al chakra e a precisi movimenti delle mani.

È stata anche la varietà di queste ninjutsu, affiancate naturalmente ad una quantità impressionante di personaggi con le loro tecniche peculiari, a rendere celebre l'avventura del giovane Naruto e dei ninja del Villaggio della Foglia.

In rete è di recente apparso un video che è diventato immediatamente virale. La clip in questione riguarda un cuoco che intento a cucinare in un ristorante giapponese utilizza quella che sembra essere una tecnica del fuoco, tipica del clan Uchiha, per cuocere in fretta le portate da servire ai clienti. Potete trovare il video in fondo alla pagina.

Quello che ha fatto immediatamente pensare a Naruto è la serie di strane posizioni delle mani del cuoco, poco prima di "scatenare" una fiammata, caricandosi anche con una posa che richiama molto quella della Kamehameha vista in Dragon Ball.

